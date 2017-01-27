27.01.2017 13:20:24

2 kasa hamsi 500 lira

Samsun'da yerli hamsinin kilosunun 20 lira olmasına hem vatandaşlar hem de balıkçıları tepki gösterdi.

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Samsun'da yerli hamsinin kilosunun 20 lira olmasına hem vatandaşlar hem de balıkçıları tepki gösterdi."Karadeniz'in incisi" olarak nitelendirilen "hamsi" havaların soğuk gitmesi ve karın yağmasının ardından zamlandı. Geçen sene bu zamanlarda 4-5 lira arasında satılan hamsinin kilosu bugün 20 liradan satıcıya sunuldu. 2 kasa hamsinin 500 lira olduğunu ifade eden balıkçılar, fiyatlar yüzünden vatandaşların sadece soru sorup uzaklaştıklarını belirttiler. Vatandaşlar ise kilosu 20 lira olan hamsi için "Kuzudan biraz daha ucuz" yorumunda bulundular.2 kasa hamsinin değerinin 500 lira olduğunu ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, "Kar yağdı hamsi böyle oldu. Şu anda hamsi denizde de yok. Ben satıcıyım bu balığı 5 liraya satmak isterim. Hamsi 5 lira olsaydı bugün sadece ben 50 kasa hamsi satardım. Herkese hamsi verirdim. Şimdi 2 kasa hamsinin değeri 500 lira. Bu sene hamsi yok. Seneye inşallah daha bol olur. Şu anda hamsinin kilosu 20 TL. Şoklu hamsiler de kilosu 10 liradan satılıyor. Kar yağdığı için balıkçılar denize çıkamıyor. Bu da balık fiyatlarının artmasına neden oluyor" dedi.Hamsinin geçen seneye oranla 5 katı fiyata satıldığını söyleyen balıkçı Batuhan Çağlayan, "Şu anda balık fiyatlarından çok sadece hamsiyi konuşmak gerekir. Hamsinin kilosu 20 lira oldu. Balıkçılar hamsi avına çıkıyor. Koskoca kayıklar 2-3 kasa hamsiyle geri dönüyor. Böyle olunca hamsinin kilosu 20-25 liradan satılıyor. Vatandaşlar da hamsinin fiyatını soruyor, sonrada geçip gidiyorlar. Geçen sene bu zamanlarda hamsi 4-5 lira arasındaydı. Geçen seneye oranla bu sene hiç hamsi yok. Bu sene palamut bol oldu. Palamuttan sonra da hamsi hiç olmadı" diye konuştu."Kuzudan biraz daha ucuz"Karadeniz'de balık fiyatlarının bu kadar pahalı olmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, hamsinin fiyatının 'kuzudan biraz daha ucuz' olduğunu söylediler. Bu fiyatlarda hamsi alamayacaklarını belirten vatandaşlar, büyük gemilerin balıkları daha ucuz satması gerektiğini söylediler.