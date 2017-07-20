20.07.2017 09:32:55

2 kadın silah zoruyla kaçırıldı

Adana'da, 2 kadın kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 62019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç durdu. Araç içerisinde bulunan iki kadın yardım çığlıklarıyla aşağı indi. Bunun üzerine bir inşaat bekçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler aşağı inerek pompalı tüfekle bir el havaya ateş açtı. Kızları korkutan şahıslar zorla araca bindirerek hızla olay yerinden ayrıldı.



Polis şahısları yakalama çalışmalarına devam ediyor.