20.07.2017 12:07:35

2 ilde PKK operasyonu: 14 gözaltı

Tunceli merkezli PKK operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce Bölücü Terör Örgütüne yönelik ilimiz merkez, Çemişgezek ile Hozat ilçeleri ve Elazığ'da müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında 14 şahıs gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.