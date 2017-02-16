16.02.2017 10:50:00

2 ilde FETÖ operasyonu

2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 avukat, 6 eski öğretmen tutuklandı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Bursa'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 avukattan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Barosuna kayıtlı 19 avukat hakkında "örgüte üye olmak" ve "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının örgüt elebaşının talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürülmüştü.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde FETÖ kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör örgütüne üye olma" suçuyla ilgili soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde 10, Malatya ve Kahramanmaraş'ta birer şüpheliyi gözaltına aldı, bir şüpheli ise adresinde bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder