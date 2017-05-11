11.05.2017 19:46:50

2. Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda ilk gün sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün tamamlandı.

"Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek festivalin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yer aldığı festivale, her yaştan vatandaşlar katıldı. Gün boyunca alanda kalan Erdoğan, birçok çadırı ziyaret etti. Etkinliklerde yer alan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda farklı yörelerden lezzetler sergilenirken, vatandaşlar Türk geleneklerine ait el sanatlarını görme imkanı buldu. Birçok yöreye ait halk oyunu gösterileri de gerçekleştirildi.

Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra oba yaşamı, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yapılırken, Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler düzenlendi.

Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yapıldı.

Yağlı güreşlerde 49 başpehlivan kol bağladı.

Festival, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.