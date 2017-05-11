11.05.2017 19:19:10

2. Etnospor Kültür Festivali

Festival kapsamında yapılan Fetih Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali kapsamında yapılan Fetih Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen Fetih Yağlı Güreşleri'nde 49 başpehlivan kol bağladı.

Yapılan müsabakaların ardından Mustafa Batu, Salih Erinç, Hakkı Aygün ve Şanali Kurt, yarı finale çıktı. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden Mustafa Batu ile Salih Erinç, finalde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında rakibini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Batu, başpehlivanlığa uzandı.

Sporculara madalyalarını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya verdi. Şampiyonluğa uzanan Mustafa Batu'ya ise altın kemeri Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan taktı.

Madalya töreninden sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Batu, ilk kez mücadele ettiği başpehlivanlık kategorisinde şampiyon olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mustafa Batu, Fetih Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri 3 kez üst üste kazanarak, kemerin daimi sahibi olmak istediğini belirtti.

Öte yandan, final müsabakası öncesinde yapılan kura çekimi töreninde altın kemer sunulan Bilal Erdoğan, güreş ağası ilan edildi. Erdoğan'ın yanı sıra Hakan Kazancı ile Hamza Yerlikaya'ya plaket verildi.