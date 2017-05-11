11.05.2017 13:35:17

2. Etnospor Kültür Festivali

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:- 'Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi geleneklerimizden, köklerimizden almış olduğumuz güçle geleceğe yürüyüşümüzün kuvvetli olması için buradaki çalışmaların en iyi şekilde hayat bulması gerekiyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'da ikincisi yapılan Etnospor Kültür Festivali ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi geleneklerimizden, köklerimizden almış olduğumuz güçle geleceğe yürüyüşümüzün kuvvetli olması için buradaki çalışmaların en iyi şekilde hayat bulması gerekiyor." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki festivalin açılış töreninde konuşan Bakan Kılıç, sadece sportif değil, kültürel birçok değerin de geleceğe taşınması için çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bu anlamda özellikle büyük şehirlerde çalışma yürüttüklerini aktaran Kılıç, "Özellikle büyük şehirlerimizde cirit, geleneksel okçuluk ve birçok farklı geleneksel spor dalının icra edilebileceği alanların kazandırılması konusunda yerel yönetimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Aynı zamanda bu geleneksel spor branşlarının uluslararası değerini arttırmak üzere de uluslararası spor camiasını yönetenlerle görüşmeler yapıp, onlara da bunları hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de futbol başta olmak üzere olimpik sporların yoğun bir şekilde icra ve takip edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli ama aynı zamanda geleneksel sporlarımıza daha fazla ilgi göstermeleri için kulüplerimizi şevklendirecek çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ciritin, atlı okçuluğun, geleneksel okçuluğun görsel anlamda ortaya koymuş olduğu o çekiciliği de en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Malzeme desteği konusunda da yeni bir atılımın içerisine girip kulüpler ve sporcularımızla inşallah geleceğe yürüyeceğiz."

Festivalin çok önemli kültürel aktivitelere de ev sahipliği yaptığını anlatan Bakan Kılıç, "Bu sadece spor değil, aynı zamanda kültürel bir aktivitedir. Kültürel aktiviteler sporla beraber geleceğe gidecektir. Burada geleneksel yemeklerimizle alakalı örnekler de sergilenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi geleneklerimizden, köklerimizden almış olduğumuz güçle geleceğe yürüyüşümüzün kuvvetli bir şekilde olması için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize sağlam temellerle gidebilmemiz için buradaki çalışmaların en iyi şekilde hayat bulması gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



