09.05.2017 09:55:16

2 eş, 18 çocuklu adam çocuklarını doyurmak için başak topluyor

Adana'da 2 eşten 18 çocuğu olan ve 19. çocuğunun da yolda olduğunu belirten 68 yaşındaki Nezir Akdağ, günde 32 ekmek aldığını, onları doyurmanın zor olduğunu söyledi. İsimlerini bile hatırlayamadığı çocuklarının karnını doyurabilmek için patates tarlalarında başak toplayan yaşlı adam, 'Günde 1 çuval götürsem yeter bize' dedi.

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Adana'da 2 eşten 18 çocuğu olan ve 19. çocuğunun da yolda olduğunu belirten 68 yaşındaki Nezir Akdağ, günde 32 ekmek aldığını, onları doyurmanın zor olduğunu söyledi. İsimlerini bile hatırlayamadığı çocuklarının karnını doyurabilmek için patates tarlalarında başak toplayan yaşlı adam, "Günde 1 çuval götürsem yeter bize" dedi.Bereketli toprakları ile ünlü Adana'da erkenci patates hasadına başlandı. Tarlada kilosu 80 kuruş ile 1 lira arasında piyasaya sürülen patates, pazarda 1.5 ile 2 lira, markette ise kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Vatandaşın mutfakta en fazla kullandığı yiyeceklerden biri olan patatesin fiyatındaki artışın da etkisiyle özellikle çok çocuklu dar gelirli vatandaşlar, bedava patates toplayabilmek için hasat yapılan tarlalara akın etti.Bunlardan biri de 2 eşli 18 çocuklu 68 yaşındaki Nezir Akdağ. Yaşlı adam ilerleyen yaşına rağmen bir çuval patates başağı toplamak için tarlaya geldi. Kucağına topladığı başakları daha sonra torbaya koyan Akdağ, emekli olduğunu, 2 eşten 18 çocuğu olduğu için emekli maaşı ile geçinemediğini söyleyerek, "Patates topluyorum eve götürmek için, bunlar 18 kişiye ancak yeter. 2 eşim var birinden 11 diğerinden de 7 toplam 18 çocuk. Daha yolda gelen var eşim hamile. Onları doyurmak zor oluyor bir emekli maaşım var. Patatesleri toplayıp eve götüreceğim günde 1 çuval götürsem yeter bize. Bir günde toplam 32 ekmek alıyorum" dedi.Çok çocuğu olduğu için isimlerini bazen karıştırdığını belirten Akdağ, "Müfide, Cemile, Celile, ne bileyim ben sayamıyorum hepsini aklımda tutamıyorum" diye konuştu.