03.03.2017 16:51:09

2 bin liralık sigara çalındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markete giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık 2 bin lira değerindeki çeşitli markalarda sigara çalındı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markete giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık 2 bin lira değerindeki çeşitli markalarda sigara çalındı.Edinilen bilgiye göre, C.Ş. isimli şahıs, ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesindeki marketine sabah 06.30 sıralarında geldi. Geldiğinde marketin kapısının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak içeri girildiğini ve yaklaşık 2 bin lira değerindeki çeşitli markalardaki sigaranın çalındığını fark etti. C.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.