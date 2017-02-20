20.02.2017 10:57:15

2 bin 650 öğrenci sportif performans testinden geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki dış saha sporcu tarama uygulamasına Karamürsel'de devam etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki dış saha sporcu tarama uygulamasına Karamürsel'de devam etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 12 ilçede başlattığı dış saha sporcu tarama uygulaması Karamürsel ile devam etti. Uygulama ile Karamürsel'deki tüm ilkokul öğrencilerinin performans testleri yapıldı. Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 2 bin 650 öğrencinin fiziksel performans ve test ölçümlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmiş oldu. Ölçüm sonuçları öğrencilerin hangi spor dalına yeteneği olduğunu ortaya çıkaracak.