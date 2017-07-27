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2 bin 500 lira maaşla eleman bulamıyorlar
27.07.2017 16:31:47

2 bin 500 lira maaşla eleman bulamıyorlar

İstanbul Çatalca'da bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir çok işletme eleman bulamamaktan şikayetçi. Eksik işçiyle çalıştıkları için tam kapasite çalışamayan fabrikalar, 2500 lirayı bulan maaşlara rağmen çalıştıracak eleman bulamıyor.


Çatalca'da bulunan Harput Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren onlarca fabrika elaman eksikliği sıkıntısı yaşıyor. Bir çok işletme sahibi eleman eksikliğinden dolayı tam kapasite çalışamazken mesailer dahil 2500-3000 lira civarında maaş vermelerine rağmen çalıştıracak eleman bulamıyor. Bir çok kurum ve kuruluşa işçi başvurusunda bulduklarını, çeşitli yerlere ilanlar astıklarını söyleyen işletme sahipleri eksik elemanla faaliyetlerini sürdürmelerinden ve eleman bulamamaktan şikayetçi.

"PATRONLAR SEVKİYAT YAPIYOR, İMALATTA ÇALIŞIYOR"

Harput Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve alüminyum profil üreten bir işletme 35-40 kişilik kapasitesi mevcutken 25 kişilik elemanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. İşletmede İmalat Sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Yiğit, "İş var sipariş var ama eleman yetersizliği var. 35-40 kişi ile çalışmam gerekirken 25 kişi ile çalışıyorum. Vardiyalarım eksik. Asgari ücretle de çalıştırmıyorum. 1600 liradan başlayıp mesailerle birlikte 2500'e yakın maaş alıyorlar bizde. Yolu, yemeği her şeyi mevcut. Servisimizde var Beylikdüzü, Esenyurt, Hadımköy'den yine eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Sadece bu sanayide 17 tane fabrika var. Genel olarak bu çatalca bölgesine işsizlik gibi bir şey yok aslında. Eleman sıkıntısı var, eleman bulamıyoruz. Şuan 10 tane eleman eksiğim var. Çeşitli birimlerimize vardiya kurmak istiyorum, kuramıyorum. Eleman eksikliğinden dolayı yüzde 60 kapasiteyle üretim yapabiliyoruz. Biz dahil patronlar olaraktan aşağıda sevkiyat yapıyoruz, gerekirse imalatta çalışıyoruz. Bizler yapmamız gereken işleri yapamıyoruz da aşağıda imalatta uğraşıyoruz" diye konuştu.

Bir başka işletme de Finans Müdürü olan Ekrem Yıldız ise " Türkiye'de işsizlik oranları falan konuşuluyor ama ne hikmetse bu işsizlik oranları Çatalca'ya vurmamış diyebiliriz. Biz burada var gücümüzle Türkiye ekonomisine faydalı olmak için çalışıyoruz ama biz burada yüzde 60 verimle çalışıyoruz eleman yokluğundan. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz burada. Bizim şu anda 12 tane elemana ihtiyacımız var. Tüm sosyal haklarımız var, servisimiz mevcut. Burada eleman çalıştırabilmek için çevre ilçelerden servislerimiz var yine de çalışan bulamıyoruz. Mesai ile birlikte ortalama 2500-3000 bin lira maaş alacaklar" şeklinde konuştu.


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