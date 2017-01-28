28.01.2017 18:49:50

2 bin 290 rakımda referanduma 'Evet'

Elazığ'da,-16 derecede Hazarbaba Gölü'nde 'Son Nefesimize kadar Evet' pankartı açan grup, 2 bin 290 rakımlı Hazar Dağı'nda pankart açtı.

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Elazığ'da,-16 derecede Hazarbaba Gölü'nde "Son Nefesimize kadar Evet" pankartı açan grup, 2 bin 290 rakımlı Hazar Dağı'nda pankart açtı.Sivrici Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un girişimleriyle referandum sürecine start ilk önce -16 derecede Hazar Gölü'nde verildi. Daha sonra Milletvekili Bulut ile birlikte dünyaca ünlü su altı fotoğrafçısı Bedri Sincar, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ve eğitmen dalgıç Suat Toksun'un da içinde bulunduğu grup 2 bin 290 rakımlı Hazarbaba Dağı'na çıktı.Hazarbaba kayak merkezinde Milletvekili Bulut ve beraberindekiler "Son Nefesimize kadar evet" pankartını açarak referandum sürecinde "Evet" için çalışmaların startını verirken "Güçlü bir Türkiye için Hazarbaba Kayak merkezi olarak biz varız. Erciyes sizde var mısınız" diyerek gönderme yaptı.Referandum sürecine suyun altında start verdiklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Suyun altında ' Son nefesimize kadar evet' dedik. Dağın tepesinde de 'Son nefesimize kadar evet' dedik. Çünkü bunun sadece bir anayasa oylaması olmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin kadar oylaması olduğunu, ülkenin geleceğinin oylanması olduğunu ve bugüne kadar kazanılanların hepsini teminat altına alınmasının oylanması olduğunu düşünüyoruz. Bunu da burada başlatmış olduk" dedi.CHP ve HDP'nin mantık olarak savunup ortaya koyabilecekleri hiçbir argümanlarının olmadığını ifade eden Bulut, "O yüzden sadece görüntü kirliliği şeklinde algılanabilecek bir kampanya yürütüyorlar. Tek söyledikleri şey diktatörlük. Bundan emin olsunlar bu millet hiçbir zaman bu ülkeyi hiçbir diktatöre teslim etmez. Halkın kendi kendisi yöneteceğini bir sistemdir. Tam bir cumhuriyet rejimdir" diye konuştu.