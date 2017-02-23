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2 bin 100 rakımlı Ovit Dağı'nda kar ve çığ eğitimi
23.02.2017 13:18:40

2 bin 100 rakımlı Ovit Dağı'nda kar ve çığ eğitimi

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) gönüllülerine, 2 bin 100 rakımlı Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı mevkiinde kar ve çığ eğitimi verildi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) gönüllülerine, 2 bin 100 rakımlı Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı mevkiinde kar ve çığ eğitimi verildi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) gönüllülerine, 2 bin 100 rakımlı Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı mevkiinde kar ve çığ eğitimi gerçekleştirildi. Zor kış şartlarında ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 7 saat süren eğitime, Rize Sağlık Müdür Yardımcısı Zikrullah Tüfekçi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ambulans Servisi Başhekimliği, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile ilde faaliyet gösteren dağcılık ve spor kulüplerinin temsilcilerinden oluşan 35 kişi katıldı.

Kamu personeli ve vatandaşların yer aldığı RİKE gönüllülerine, karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ nasıl oluşur ve çığ testi nasıl yapılır, tur kayağı, arazi okuma, karda emniyet noktası nasıl alınır, güzergah nasıl belirlenir, zor durumlarda hayati idam ettirme nasıl olur, donma olgularına müdahale konularında eğitim verildi. Eğitimde ayrıca İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan kar motoru ile arama kurtarma eğitimi de verildi.

Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Rize Valiliği'nin koordinasyon ve desteğiyle kurulan, bünyesinde 9 ayrı birimi barındıran RİKE'nin, kamu ve sivil toplum işbirliğine mükemmel bir örnek olduğunu söyledi.

RİKE'nin bünyesinde kendi alanında uzman kişileri barındırdığı ve bunların aralarında çok iyi koordinasyon sağladığını ifade eden Tepe, "Aynı zamanda sürekli teorik ve uygulamalı eğitimlerle personel becerisini en üst seviyede tutmaktadır. Rize'ye ait bu ekibin, ülke genelinde en iyi arama kurtarma ekiplerinin başında yer alacağı ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine şüphemiz yoktur" dedi.

Tepe, acil durum ve afetlere müdahale eden ekiplerin eksiklerinin tamamlanması amacıyla eğitimler düzenlediklerini ve bu eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Eğitime katılanlara "kar motoru" kullandırıldı

Kar motoru ile arama kurtarma eğitimini veren İrfan Çolak, RİKE personeli ile özellikle bu bölgede olumsuz kış şartlarında ciddi arama kurtarma operasyonları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Çığda arama kurtarma, kar motoru ile arama kurtarma, kar motoru bilgisi ve bulunmuş olduğumuz doğa yapısı hakkında eğitim verdik. Özellikle bu bölge yıl içerisinde ciddi anlamda kurtarma operasyonları yapıyoruz. Bölge arazisinin geniş olmaması ve kar yağışının yöre yöre yağması da kar motorunun hangi bölgelerde daha aktif kullanılacağı bizlere göstermektedir. Kar motorunu sürmekten ziyade arkasında bulunan insanının kar motorunu süren daha etkin ve yetkin olduğunu arkadaşlarımıza anlattık. Burada da tamamen gönüllük esas. Hep beraber el ele, gönül gönüle vererek bu eğitimleri periyodik olarak alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkes birbirinin malzemesi kullanmak zorunda"

Eğitim veren Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitimcisi Sultan Beyaz ise, "Ovit Dağı'ndaki kar ve çığ eğitimi ile personelimizi, karda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma, yaşanabilecek çığ olaylarında etkin ve hızlı hizmet sunabilme adına bilgilendirdik. Bölge arazimizin genellikle engebeli olmasından dolayı bu tür olayların her an olabileceğini göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi alıyoruz. Rize Arama Kurtarma Ekibimizde yer alan deneyimli gönüllü personelimizle ilimiz ve ülkemizde meydana gelebilecek afet ve olağanüstü durumlara müdahale edilebilecek seviyeye gelebilmek için eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Beyaz, RİKE'de her kurumdan gönüller olduğunu ifade ederek, "Her biri birbirinin malzemesi tanımak ve onu kullanmak zorunda. Ben kurtarma faaliyetine gittiğim zaman sağlıkçı arkadaş da en azından dağcılık düğümlerini atabilecek. İşte biz bunların eğitimlerini veriyoruz. En azından benim ona anlatmak istediğimi anlayacak. RİKE'de oluşan potansiyel Türkiye'de oluşabilecek her türlü ilkyardım, arama ve kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alabilecek yeterliliğe ve seviyeye ulaşmıştır" dedi.
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