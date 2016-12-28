28.12.2016 06:55:58

2 asker FETÖ'den tutuklandı

Hakkari'de FETÖ soruşturması kapsamında 2 rütbeli askerin tutuklandığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hakkari'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında rütbeli 2 asker tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli binbaşı S.K, yüzbaşı M.Y. ve üsteğmen G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlılardan M.Y. ile G.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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