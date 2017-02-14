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2. Abdülhamid’in torunu Bülent Osman’ın cenazesi defnedildi
14.02.2017 19:30:43

2. Abdülhamid’in torunu Bülent Osman’ın cenazesi defnedildi

Bülent Osman, Fatih Sultan Mehmet’in de türbesinin bulunduğu Fatih Cami haziresine defnedildi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden Bülent Osman için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Abdülhamid Kahyan Osmanoğlu ile birlikte 2.Abdulmahid'in 5. kuşak torunu Nilhan ve babası Orhan Osmanoğlu da katıldı.

2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın cenazesi omuzda taşınmadı

TAZİYELERİ FRANSIZ EŞİ İLE TÜRKÇE BİLMEYEN OĞLU KABUL ETTİ

Aile adına taziyeleri Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman ve Fransız eşi Jeanine Osman kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Gazeteciler Murat Bardakcı ve Muammer Elveren ile organizatör Erkan Özarman aileye taziyede bulunup, cenaze namazına katıldı. "Size duygularımı Türkçe ifade edemediğim için üzgünüm" diyen Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman babasının cenazesine gösterilen ilgi nedeniyle resmi makamlara teşekkür etti.2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın cenazesi omuzda taşınmadı

FRANSIZ MADALYALARI DA KONULDU

Bülent Osman'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı ile Fransız hükümetinden aldığı iki madalya konuldu.

OMUZDA TAŞINMADI

Bülent Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer kıldırdı. Cenaze namazı başlarken ön safa gelen Bülent Osman'ın Fransız eşi uyarı üzerine arkaya geçti. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Cenazeyi kıldıran İnançer'in isteği üzerine cenaze omuza alınmadı. Bakanlar Kurulu'nun izniyle Fatih Sultan Mehmet'un türbesinin de bulunduğu Fatih Cami haziresine taşınan cenaze Fatih Sultarn Mehmet'e saygı gereği bel hizasında taşındı. Bülent Osman'ın cenazesi 1919 yılında vefat eden Cemile Sultan'ın oğlu Celalettin Bey ve 1953 yılında ölen Cemile Sultan'ın kızı Mehvibe hanımın mezarlarının yanına defnedildi.

2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın cenazesi omuzda taşınmadı

TENTE UÇTU

Cenazeden önce Fatih Belediyesinin kadınlar için cami avlusuna kurduğu taziye çadırı rüzgarın etkisiyle havalandı. Tenteler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden görevliler tarafından düzeltildi.

NİLHAN OSMANOĞLU'NUN EN BÜYÜK İSTEĞİ

Cenazeye Sultan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu cenazeye babası Orhan Osmanoğlu ile birlikte katıldı. Ailelerinden bu yıl ikinci kaybı yaşadıklarını söyleyen Orhan Osmanoğlu, "Osmanpaşa ve Naime Sultan'ın torununu kaybettik. Bizler şuanda üzgünüz. Paris'ten buraya gelmesi bizim için çok iyi bir şey. Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedilmesi iyi bir şey. Hepimize nasip olmaz. Allah razı olsun bakanlarımızdan, hükümetimizden" diye konuştu. Nilhan Osmanoğlu da, " Fatih Sultan Mehmet Han'a komşu olacak Allah hepimize nasip etsin İnşallah" dedi.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK

Bu arada cenaze sebebiyle polis, Fatih Camii içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis cenaze için görevlendirildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ YEMEK DAĞITTI

Cenazenin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi cenazeye katılanlara yemek dağıttı.


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