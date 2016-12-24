24.12.2016 16:39:37

2,5 ton hamsi 2 saatte bitti

Rize Belediyesi tarafından 'Martı çığlıklarındaki gri lezzet' sloganıyla ikincisini gerçekleştirilen festivalde 2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi.

Gündoğdu Limanı'nda düzenlenen festivalde, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ızgaraların başına geçerek hamsi ikramında bulundu.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 2,5 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından 2 saatte tüketildi. Hamsi ikramının ardından kayık, kano, halat ve hamsi yeme yarışması düzenlendi.

Kayık yarışmasında birinci olan yarışmacıya 30 litre mazot, kano yarışmasında birinci gelene 3 altın, hamsi yeme yarışmasında birinciliği kazanana ise çeyrek altın verildi. Halat çekme yarışmasında birinci olanlara da bir tepsi baklava ikram edildi.

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