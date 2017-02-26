26.02.2017 16:45:42

1960 Silopispor 3'üncü sıraya yerleşti

Bölgesel Amatör Lig'de Silopi'yi temsil eden 1960 Silopispor Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek 3'üncü sıraya yerleşti. Maçta engelliler halaylı kutlama yaptı.

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Bölgesel Amatör Lig'de Silopi'yi temsil eden 1960 Silopispor Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek 3'üncü sıraya yerleşti. Maçta engelliler halaylı kutlama yaptı.Şehir Stadında oynanan maça Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Ökten, kulüp başkanları ve taraftarlar katıldı. Maçın ilk yarsısı golsüz tamamlanırken ikinci yarısında 1960 Silopispor, Emir Özbay, Serkan Gül, Serkan Aksoy'un attığı goller ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Maçı izlemeye gelen engelli vatandaşlar maçta davul zurna ile halay çekti.