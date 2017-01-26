26.01.2017 23:21:21

19 yıl aradan sonra o ülkeye ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat 2017 tarihlerinde Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat 2017 tarihlerinde Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı ziyaret edecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın Arjantin ziyareti, 19 yıllık bir aradan sonra ülkemizden anılan ülkeye Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacaktır. Sayın Bakanımızın Paraguay'ı ziyareti ise ülkemizden anılan ülkeye Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti teşkil edecektir.Ziyaret sırasında ülkemiz ile Arjantin arasında 'Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması', Paraguay ile ise 'İkili Hava Ulaştırma Anlaşması' ve 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması' imzalanması öngörülmektedir" denildi.Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti ve Meksika ziyaretiyle ilgili, şunlar ifade edildi:"Sayın Bakanımızın Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaretinde ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel kuruluşlardaki işbirliği imkânları görüşülecektir. Sayın Bakanımızın bölgedeki iki stratejik ortağımızdan biri olan Meksika'yı ziyareti bağlamında 2013 yılında kurulması kararlaştırılan İki Uluslu Üst Düzey Komisyon'un ilk siyasi komite toplantısı yapılacaktır."