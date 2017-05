05.05.2017 21:47:39

'19. Uluslararası Eskişehir Film Festivali' başladı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin bu yıl 19'uncusunun düzenlediği 'Uluslararası Eskişehir Film Festivali' başladı.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Eskişehir Film Festivali, Sinema Anadolu'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Festivalde 4 belgesel, 41 uzun ve 55 kısa metrajlı film izleyiciyle buluşacak. Bu yıl Onur Ödülleri Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından İzzet Günay'a ve Lale Belkıs'a verilirken, Sinemaya Emek Ödülleri Tomris Giritlioğlu ve Zeki Baksı'ya, Yılın Performansı Ödülleri Ecem Uzun ve Haydar Şişman'a ve Sinema Kültürüne Katkı Ödülü ise Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne verildi.Düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin açılış törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı."Anadolu Üniversitesinde kültür sanat etkinlikleri her zaman ayrı bir yere sahip olmuştur"Festival açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, kültür ve sanat etkinliklerinin Anadolu Üniversitesinde her zaman farklı bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Kültür ve sanatın toplumsal gelişime ve düşünsel derinleşme üzerindeki yadsınamaz etkisinin bilinciyle yerel ve evrensel kültürleri buluşturan, farklı kültürlerin değerleri arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim platformu oluşturan çalışmaları destekleme misyonuna kurum politikasında önemli bir yer veren Anadolu Üniversitesinde kültür sanat etkinlikleri her zaman ayrı bir yere sahip olmuştur. Kültür ve sanat üretiminin her alanının seçkin örneklerini şehrimiz ve ülkemizdeki sanatseverlere sunmak, kültür-sanat hayatını sürekli olarak canlı tutmak bildiğiniz gibi üniversitemizin temel önceliklerinden biridir" şeklinde konuştu."Uluslararası Eskişehir Film Festivali gerek şehrimizin gerekse ülkemizin kültür birikimine fayda sağlamaya devam etmektedir"Yıllar önce düzenlenen bu festivalin hem şehre, hem de ülke birikimine fayda sağlamaya devam ettiğini belirten Rektör Gündoğan, "Farklı disiplinlerden sanatçıları ve projelerini sanatseverlerle buluşturmayı, eğitim-öğretim sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor, bu yönde çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızın bir neticesi olarak bizi burada bir araya getiren sinema, geniş kitleleri peşinden sürükleyen, yaşama dar tasarımları, sahip olduğu etkileyici anlatım biçimiyle düşünce dünyamıza kazandıran zengin bir sanat dalıdır. Bizleri bu sanat dalının seçkin örnekleriyle buluşturan bir film festivali düzenlemek, üniversitemizin sosyal sorumluluğuna özel bir anlam yüklemektedir. 19 yıl önce film günleri ile başlayan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Eskişehir Film Festivali zaman içinde büyüdü ve üniversitemizin gurur kaynağı, prestij göstergesi çalışmalarından biri haline geldi. Anadolu Üniversitesi gibi köklü ve markalaşmış bir kurum tarafından, 19 yıldır sevgi, emek ve özveriyle fakat amatör ruhu da diri tutarak, düzenlenen bu festival, gerek şehrimizin gerekse ülkemizin kültür birikimine fayda sağlamaya devam etmektedir. Bu yılda sinemaseverlerin merakla beklediği, hepsi birbirinden kaliteli önemli ve emek ürünü olan filmlerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Uluslararası Eskişehir Film Festivalinde Onur Ödülü alan Lale Belkıs, "Ben yaşlandıkça gençleşiyorum. Yeni bir film teklifi bile aldım. Onurlu toplumumuzun sanatçılarıyla onur duyan, onurlu halkımız. Ben size teşekkür ederim. Bu onur ödülünü ben sizlere adıyorum" dedi.Festivalde onur ödülü alan diğer unutulmaz oyuncu İzzet Günay ise, "Anadolu Üniversitesine bu etkinlik için hem kendi adıma hem de sinema adına teşekkür etmem gerektiğini biliyorum. Bütün ödül alan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Tomris Giritlioğlu'nu da kutluyorum. Uzun yıllardır görüşemiyoruz. Beni bu beyaz saçımla dizide oynatmaya ikna eden kişidir" açıklamalarında bulundu.