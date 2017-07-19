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19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri

19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri





19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri

18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri

İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan onlarca fotoğraf paylaştı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri

Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İşte TBMM'den kareler...
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri

Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasının dünkü duruşmasında 'HERO' yazılı tişörtlü darbeciye gösterilen tepki damga vurmuş ve büyük tartışma yaşanmıştı. Dünkü duruşmada idam ipleri de havada uçuştu...
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri

13 Temmuz 2017 Perşembe gazete manşetleri
13 Temmuz 2017 Perşembe gazete manşetleri

12 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
12 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri

Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
15 Temmuz Şehitleri Anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyaret etti.
11 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
11 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri


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