13.02.2017 19:19:09

19 ilde FETÖ operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siirt merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siirt merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY'nin il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Siirt merkezli olarak İstanbul, Konya, Kayseri, Aksaray, Tokat, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Ankara, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Batman illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Firari 19 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.