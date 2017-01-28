28.01.2017 22:12:35

19 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen aralarında rütbeli askerlerin, rütbeli polislerin, doktor, adliye personeli, sivillerin bulunduğu 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Ocak 2017 günü ilimiz merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.