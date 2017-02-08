08.02.2017 15:44:39

18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Müzesi çalışmaları başladı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Genel Sekreteri Sema Sandal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret ederek, 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Müzesi projesinin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

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Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Genel Sekreteri Sema Sandal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret ederek, 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Müzesi projesinin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.Yapılan ziyarette, 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Müzesi Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal yaptığı açıklamada, "Çanakkale Deniz Savaşlarıyla ilgili bir savaş müzesinin Çanakkale merkezde yapılması, gerek şehrin tanıtımına, gerekse şehir ekonomisine katkı için bulunmaz bir fırsattır" dedi.Meclis Üyesi İlker Altın ise, bu projenin birçok paydaşı olduğunu ve bunlardan birinin de ÇOMÜ olacağını belirtti. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, projenin şehre değer katacağını, üniversitenin de bu projeye önemli katkılar verebileceğini söyleyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.