14.07.2017 09:09:47

18 IŞİD'li yakalandı

Gaziantep'te IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 15 Temmuz anma etkinliklerinde silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 18 kişi gözaltı alındı.

15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde olduğu belirlenen IŞİD üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 8'i Suriyeli, 1'i Iraklı olmak üzere toplam 18 kişi yakalandı.

Gaziantep merkez ve Hizip ilçesindeki operasyonlarda gözaltına alınan şahısların iş yeri, ev, araç ve üst aramalarında ise bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet dürbün, bir çift kayıp plaka ile çok sayıda dijital malzeme ele alındı.



Şahısların sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.