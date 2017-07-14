14.07.2017 16:30:52

18 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının 3'üncü dalgasında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Tekirdağ merkezli Ankara, Gaziantep, Mardin, Trabzon, Kars, Eskişehir, Sakarya ve Manisa olmak üzere 18 ilde örgütün mahrem askeri yapılanmasının 3'üncü dalgasında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararının ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 37 kişiden 30'u yakalandı. 7 kişinin arandığı öğrenildi.