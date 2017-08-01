01.08.2017 14:13:24

18 ilde 'Bylock' operasyonu!

Balıkesir merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ'ye yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 53 şüpheliye yönelik, bu sabah Balıkesir başta olmak üzere Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ByLock kullandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.