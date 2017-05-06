06.05.2017 20:03:14
Galatasaray'da TT Arena'da oynanan Kasımpaşa maçında şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma oyundan çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikada yıldız futbolcu, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Sakatlığı olmayan Bruma'nın Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihi olarak oyundan çıktığı belirtildi.
(Oğuzhan Ort / İHA)
18. dakikada oyundan çıktı
Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan çıktı.
Galatasaray'da TT Arena'da oynanan Kasımpaşa maçında şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma oyundan çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikada yıldız futbolcu, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Sakatlığı olmayan Bruma'nın Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihi olarak oyundan çıktığı belirtildi.
(Oğuzhan Ort / İHA)