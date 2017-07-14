14.07.2017 09:20:53

17 yaşındaki katil zanlısı 2 ay sonra yakalandı

Adana'da 2 ay önce iki grup motosikletli arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili aranan 17 yaşındaki zanlı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Olay, 12 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletleriyle seyir halinde bulunan Mehmet Emin Gül (21) ve arkasında oturan Hüseyin Ş. (21), aralarında husumet bulunan İsmail Adıgüzel ve arkasında oturan Ahmet A.'yla (17) karşılaştı. Motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Ahmet A., belindeki iki silahı çıkararak Mehmet Emin Gül ve Hüseyin Ş.'ye ateş etti. Bunun üzerine Hüseyin Ş. de belindeki silahı çıkartıp karşılık verdi. Yaşanan çatışmada motosikleti kullanan Mehmet Emin Gül hayatını kaybetti, Ahmet A. ise bacağından yaralandı. Çatışma sırasında yoldan geçen Erdal Köroğlu ise başından vuruldu. Olayın hemen ardından polis ekipleri, silahı kullanan Hüseyin Ş.'yi, diğer gruptan motosikleti kullanan İsmail A.'yı (55) ve cinayette kullanılan silahı gizleyen Sercan T.'yi (22) yakaladı.



Özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan 17 yaşındaki Ahmet A. da, 2 ay sonra Cinayet Büro dedektiflerinin çalışması sonucu yakayı ele verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret köyünde saklanan Ahmet A., 2 ay boyunca polisten kaçmayı başardı. Dedektiflerin yerini tespit ettiği genç, düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanarak Adana'ya getirildi. Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Ahmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.