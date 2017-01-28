28.01.2017 20:31:18

17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu

Kastamonu'da 17 yaşındaki bir genç kız, inşaat halindeki bir binanın 6'ıncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Kastamonu'da 17 yaşındaki bir genç kız, inşaat halindeki bir binanın 6'ıncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde Yiğiter Sokak üzerinde bunalıma giren 17 yaşındaki S.A., inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktı. Binanın 6'ıncı katından aşağıya atlayan genç kız, komşuların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan S.A.'yı Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ayrıca inşaat alanında herhangi bir şekilde uyarıcı bir levhanın veya ikaz levhalarının bulunmadığı görüldü.