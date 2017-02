21.02.2017 17:23:40

17 ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı veri hattı projesi faaliyete geçti

17 ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı. Projenin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

17 ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı. Projenin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştiTürk Telekom iştiraklerinden Türk Telekom International'ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı denizaltı veri hattı konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 projesi tamamlandı. Projenin tanıtım toplantısı konsorsiyum üyesi 19 operatörün üst düzey yöneticilerinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Marmaris'te inşa edilen istasyonun da dâhil olduğu proje ile 17 ülke, fiber hat ile denizaltından birbirine bağlandı. Batı Avrupa'dan Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'ya uzanan fiber denizaltı bağlantısı SEA-ME-WE 5, toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip. Toplantıda yapılan açıklamada, SEA-ME-WE 5'ın tamamlanması ile birlikte Türkiye; hızla artan veri ihtiyacını 24Tbps başlangıç kapasitesi ile karşılayabilecek bir alt yapıya sahip olduğu kaydedildi.Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet C. Toros konuyla ilgili şunları söyledi: "Konsorsiyumda ülkemizi temsil eden tek şirket olarak, geçtiğimiz yıl Marmaris İstasyonunu inşa ettik ve Türkiye'yi 17 ülkeyi birbirine bağlayan 20 bin km uzunluğundaki fiber ağa entegre ettik. Türkiye'nin dünya ile dijital iletişimini de güçlendiren SEA-ME-WE 5 ile hızla artan veri ihtiyacını en yüksek seviyeden karşılayabilecek altyapı da inşa edilmiş oldu. Dünya teknoloji sektörü adına da önemli olan bu projenin bir parçası olmaktan ve projenin zamanında tamamlanmasına katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, yapılan değerlendirme sonucu, bu projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen etkinliğe İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan, projeye dahil olan şirket ve ülke temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz".SEA-ME-WE 5 Yönetim Komitesi Başkanı Linette Lee: "SEA-ME-WE 5, Telekomünikasyon sektöründe bir kilometre taşı"SEA-ME-WE 5 Yönetim Komitesi Başkanı Linette Lee projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, "SEA-ME-WE 5 projesinin tamamlanmış olmasından ve bu kutlamayı İstanbul'da yapmaktan çok memnunuz. 17 ayrı ülkeye mensup konsorsiyum üyelerinin ortak çabaları sayesinde bu devasa altyapı projesini, büyük bir başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Telekomünikasyon sektöründe bir kilometre taşı oluşturan SEA-ME-WE 5 daha fazla ticaret ve ekonomik büyüme için fırsat oluşturacak; ülkeler ve farklı kültürler arasındaki bağları güçlendirecek. SEA-ME-WE 5 projesi, modern teknolojisiyle Asya'dan Batı Avrupa'ya uzanan rota üzerinde eşsiz bir iletişim kalitesi sunacak".Batı Avrupa-Doğu Asya hattında kurulan ilk fiber denizaltı bağlantısı olduğu belirtilen projenin teknolojik donanımı, en kaliteli ses ve veri trafiğini en az gecikme oranı ile sağlayabileceği kaydedildi.17 ülkeyi birleştiren SEA-ME-WE 5'te 18 farklı ülkeden 19 operatör yer alıyor. Projede Türkiye'den Türk Telekom International'ın (TTI) yanı sıra, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), China Mobile International (CMI), China Telecom Global (CTG), China United Network Communications Group Company Limited (CU), Djibouti Telecom (DT), Emirates Integrated Telecommunications Company (du), Myanmar Post and Telecom (MPT), Ooredoo, Orange, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), Saudi Telecom Company (STC), Singapore Telecommunications Ltd (Singtel), Sparkle, Sri Lanka Telecom PLC (SLT), Telecom Egypt (TE), Telekom Malaysia Berhad (TM), TeleYemen ve Trans World Associates (Pvt) Limited Pakistan (TWA) şirketleri yer alıyor.