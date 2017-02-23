23.02.2017 18:00:39

17 paket bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da üzerinde satışa hazır 17 paket bonzai ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da üzerinde satışa hazır 17 paket bonzai ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurdukları Umutcan A.'nın (22) üzerinde yaptıkları aramada 17 paket satışa hazır bonzai elde etti.Gözaltına alınan Umutcan A., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Umutcan A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.