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17 aylık bebeğe vali sahip çıktı
03.03.2017 09:22:18

17 aylık bebeğe vali sahip çıktı

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede babasının kucağına alarak intihar girişiminde bulunduğu 17 aylık bebeğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş sahip çıktı.

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede babasının kucağına alarak intihar girişiminde bulunduğu 17 aylık bebeğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş sahip çıktı.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde kısa süre önce yaşanan ve haberlere konu olan olayın ardından harekete geçen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na talimat vererek Ölmez ailesinin ve Halit bebeğin bütün ihtiyaçlarının giderilmesini istedi. Aileye nakdi para yardımı yapılırken, bebeğin tedavisinin de en iyi şekilde yapılması için takip edileceği bildirildi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde inşatta kalıp ustası olarak çalışan Ali Ölmez'in 17 aylık bebeği Halit, sürekli rahatsızlanınca önce Şanlıurfa'daki hastanelere götürdü. Buradaki hastaneler, çocuğa bir teşhis koyamayınca 7 ay önce Balcalı Hastanesi'ne sevk işlemi yapıldı. Bebek, süt çocuğu bölümüne yatışı yapılarak kontrollerine başlandı. Yapılan tetkiklerden sonra çocuğun kafasında su toplandığı bunda dolayı rahatsızlandığı belirlendi. Tedavi için aile sık sık Şanlıurfa'dan Balcalı Hastanesi'ne gelip gitmeye başladı. Bir süre önce de çocuğun kafasına şant takılması için hastaneye yatışı yapıldı. Ancak aradan belirli bir zaman geçmesine rağmen çocuk enfeksiyon olduğu için ameliyata alınamadı. Bugün sabah, görevli hemşire çocuk için seruma gerek kalmadığı gerekçesiyle çıkardı. Baba Ölmez ise hemşirelere serumun neden çıkartıldığını sorup "Şanlıurfa'da hastanede yatarken serumu hiç çıkarmıyorlardı neden çıkartıyorsunuz, neden oğlumu ameliyat etmiyorsunuz" diye tepki gösterip sinirlenerek 8 katlı hastanenin 7. katındaki balkonuna çıktı. Çocuğunu da kucağına alan baba, buradan hem kendini hem de çocuğunu atmak istedi. Hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu arada doktor, hemşire ve polisler de şahsı ikna etmek için seferber oldu. Saat 08.20 gibi balkona çıkan şahıs, çocuğunu da aşağı sarkıtıp atmakla tehdit etti. Yaklaşık 45 dakika çocuğu ile balkon kenarında durup yürekleri ağızlara getiren baba, sonunda ikna olup çocuğu hemşirelere verdi. Ancak kendisi intihar girişiminde bir süre daha ısrar etti. Baba Ölmez ise polis, hemşire ve doktorların uzun uğraşlarından sonra ikna olarak balkondan inip, intihar girişimine son verdi.
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