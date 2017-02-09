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16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
09.02.2017 15:45:57

16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Bursa'da 16 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor.

Bursa'da 16 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor.

Yıldırım ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki İrfan Ö'den cumartesi akşamından beri haber alınamıyor. Anne Hatice Ö, "Cumartesi hava güzel olduğu için öğleden sonra 5 yaşındaki kardeşiyle birlikte yakınımızda bulunan parka oyun oynamak için çıktılar. Ben de onların ardından işlerimi halletmek için bir saatliğine evden ayrıldım. Geldiğimde küçük oğlum evdeydi. Akşama kadar bekledik, gelmeyince polise haber verdik" dedi.

İrfan Ö.'nün 1.65 boyunda, 65 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kumral saçlı, kahverengi gözlü olduğunu söyleyen anne Hatice Ö, "Kaybolduğunda üzerinde mavi mont, gri eşofman altı vardı" diye konuştu.

Anne, görenlerin insaniyet namına 155 polis imdat veya 0534 910 89 49 numaralı telefonu aramalarını rica etti.

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