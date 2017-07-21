21.07.2017 09:14:37

16 yaşında katil oldu

Adana'da 16 yaşındaki bir kişi, lakap takma yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay Seyhan ilçesi, Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı bıçakla yaralı halde bir tıp merkezine geldi. Burada kendisini arkadaşı 16 yaşındaki M.K.'nin bıçaklandığını ileri sürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.K.'yi Onur Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlının psikolog ile alınan ifadesinde gece arkadaşı ile alkol aldığını, bu sırada birbirlerine lakap takma yüzünden tartışma çıktığını arkadaşının annesine küfrettiğini bu nedenle bıçakladığını, pişman olduğunu, öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.