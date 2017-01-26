26.01.2017 16:37:43

16 suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Eskişehir'de, amcasının kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kullanan 16 ayrı suçtan yakalanması bulunan şahıs, polis kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, amcasının kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kullanan 16 ayrı suçtan yakalanması bulunan şahıs, polis kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.Ankara yolundaki polis kontrol noktasındaki görevliler, C.Y. (38) isimli şahsın GBT sorgusunda, sahte ehliyet ve nüfuz cüzdanı kullandığıve 16 suçtan aranması olduğunu tespit etti. Polis merkezine getirilen ve A.Y. (35) isimli öz amcasının nüfus cüzdanına ve ehliyetine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığını itiraf eden C.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.