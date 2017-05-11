11.05.2017 18:01:21

16 kişilik PKK'lı terörist grup kıstırıldı

Muş'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda 16 kişilik PKK'lı terörist grubun kıstırıldığı belirtildi.

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Muş'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda 16 kişilik PKK'lı terörist grubun kıstırıldığı belirtildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullanıldıkları sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapmak üzere "Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-2017 Operasyonu" düzenledi. 2 gün önce 2 terörist grup arasında yapılan telsiz görüşmelerinin ardından bölgeye gönderilen İHA'lar tarafından tespit edilen 16 kişilik grup, güvenlik güçleri tarafından kıstırıldı. Kobra helikopter ve obüslerle bölgenin yoğun ateş altında tutulduğu belirtildi.