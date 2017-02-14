14.02.2017 11:08:29

16 ildeki FETÖ operasyonunda 43 kişi tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 43'e çıktı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K, Y.E.Y. ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 43'e yükseldi. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha önce işlemleri tamamlanan 42 zanlı tutuklanmış, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Öte yandan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu ve askerin de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D.M. ile M.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözltında bulunan 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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