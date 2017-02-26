27.02.2017 12:58:54

154 konutun kurası çekildi

Karabük'te yapımı tamamlanmak üzere olan Soğuksu 1. etap kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 154 konutun kura çekilişi yapıldı.

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Karabük'te yapımı tamamlanmak üzere olan Soğuksu 1. etap kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 154 konutun kura çekilişi yapıldı.Karabük Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı ile yürütülen Soğuksu 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında, inşaatı tamamlanmak üzere olan ve 1. etap proje alanında evi yıkılan 154 konut için muvafakat senedi imzalayan hak sahipleri için kura çekilişi yapıldı.Belediye nikah salonunda noter huzurunda yapılan kurada 154 hak sahipleri belirlendi.