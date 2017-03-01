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150 yıllık dev proje 12 bin kişilik istihdam sağlayacak
01.03.2017 14:50:16

150 yıllık dev proje 12 bin kişilik istihdam sağlayacak

Zonguldak'ın Filyos beldesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın temelini attığı 100 yıllık Filyos Projesi'nin 12 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Dev proje, Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kapısı olacak.

Zonguldak'ın Filyos beldesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın temelini attığı 100 yıllık Filyos Projesi'nin 12 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Dev proje, Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kapısı olacak.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 1 Haziran 2015 tarihinde Endüstri Bölgesi ilan edilen Filyos Projesi'nde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Limanın; demiryolu, havalimanı ve karayolu ile desteklenmesi ile proje Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kapısı olacak.

2. Abdülhamit Han'ın 100 yıllık rüyası Başbakan Binali Yıldırım'ın temelini attığı projeyle hayata geçiyor. İhaleyi kazanan firmanın bölgedeki çalışmaları ise temel atma töreni ile başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Çaycuma İlçe ve Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, temel atma töreniyle kaybolan umutların yeniden yeşerdiğini ifade etti.

Proje sayesinde Zonguldak'ın nüfusunun artacağını ve 12 bin kişilik istihdam sağlanması planlandığını da ifade eden Başkan Savaş Çiloğlu, şöyle dedi:

"Malum Filyos Vadi Projesi Abdülhamit Han'ın hayali olan bir projeydi. Yaklaşık 150 yıldır gündemde olan bir projeydi. Bu proje yıllardır bir türlü hayata geçmiyordu. Geçen günlerde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir törenle Filyos Projesi'nin liman temeli atıldı. Bizler de bu törene katıldık. Bölgemizde kaybolan bu umutları tekrar yeşertti. Ben burada emeği geçen gelmiş geçmiş bütün siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten Zonguldak bölgesi, yaklaşık 1 milyon nüfusu olması gerekirken 600 bine kadar düştü. İşsizlik ve göçten kaynaklı nüfus düştü. Vadi projesi hayata geçerse tekrar Zonguldak eski özlediği günlere dönecektir. Son yıllarda da hükümetin bu konuda çok ciddi adımlarını da görüyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Filyos bölgesi bizim Türkiye'de tek diyebileceğimiz dört ulaşımın da aynı yerde olduğu tek yerdir. Burada havaalanımız, demiryolu, karayolları bağlantıları yapılıyor, liman şu anda yapılıyor. Karayolları bağlantıları Karadeniz'e, Türkiye'nin açılan kapısı oldu. Eğer liman faaliyetleri de bir an önce biterse peşinden buraya diğer fabrikalar, diğer yatırımlarda gelecektir. Bölgemizde hem işsizlik azalacak, hem de ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır."

15 Temmuz 2019 tarihinde bitirme sözü

Başbakan Binali Yıldırım'ın projeyi yüklenici firmadan 15 Temmuz 2019 tarihinde bitirme sözünü aldığını da hatırlatan Çiloğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu konuyla ilgili Zonguldak milletvekillerimizin hepsiyle istişare halindeyiz. Onlar da Ankara'da ellerinden geldiğince projeyle ilgili çalışıyorlar. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak kendilerine desteği vermeye hazırız. Bundan sonra da bu desteklerimiz bütün hızıyla devam edecektir. Burada kamulaştırılan 13 milyon 800 bin metrekare bir alan var. Bu alan da karma endüstri bölgesi ilan edildi. Karma endüstri bölgesi ilan edilmesi de bölgemiz için çok önemli bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada emeği oldukça fazladır. Kendisi de zaten hem Başbakanımızı gerekse Sanayi Bakanını da buraya sık sık gönderiyor. Burada incelemelerde bulunuluyor. Geçtiğimiz aylarda Faruk Özlü Bakanımız da bu bölgede incelemelerde bulundu. 12 bin civarında istihdam olacağını, yine bu bölgede teknoloji ile ilgili yatırımların da olacağı müjdesini verdi. Bu da bizi gayet mutlu etti. İnşallah bu söylenenler bir an önce hayata geçer. Hem Karadeniz'in hem de ülke ekonomisine katkıları olur. İş makineleri de çalışmaya başladı. Bu bölgede yaklaşık 8 milyon metreküp dolgu yapılacak. Ardından limanın diğer inşaat işleri başlayacak. Bu biraz uzun bir süreç gerektirecek ama Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın temel atma töreninde 15 Temmuz 2019 tarihinde firmadan bunun bitirileceği sözünü alması da bizim için çok olumlu gelişmedir."
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