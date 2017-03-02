02.03.2017 15:03:59

150 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi tarafından köy okullarında eğitim gören dar gelirli 150 öğrenciye kıyafet yardımında bulunuldu.

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Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi tarafından köy okullarında eğitim gören dar gelirli 150 öğrenciye kıyafet yardımında bulunuldu.Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, MKÜ Üniversite Hastaneleri Başmüdürü Hüseyin Karakulak ve Sosyal Sorumluluk Ekibi tarafından dar gelirli öğrencilerin bulunduğu köy okullarında eğitim gören 150 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.MKÜ Üniversite Hastaneleri Başmüdürü Hüseyin Karakulak, proje kapsamında dar gelirli ailelerin eğitim gören çocuklarına ağırlık verdiklerini söyledi.Yardımlar sırasında çocukların yüzlerindeki gülümsemenin kendilerine büyük bir haz verdiklerini kaydeden Hüseyin Karakulak, "Bu proje kapsamında dar gelirli ailelerin bulunduğu köylere ağırlık vererek onların çocuklarının okuduğu okulları seçtik. Verdiğimiz her bir kıyafetle çocukların yüzlerindeki mutluluk ne kadar doğru bir iş yapmış olduğumuzu gösterdi. Göreve geldiğimiz günden beri memleketimize ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden birini daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.