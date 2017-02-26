27.02.2017 11:34:30

150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu

Mersin'de bir otomobilin 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'de bir otomobilin 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Araç ve şoförün cansız bedeni, bir gün sonra bölgede zeytin bahçesi olan bir vatandaş tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre kaza, Mut-Silifke yolu üzerinde meydana geldi. Veli Çamoğlu yönetimindeki 34 NMC 62 plakalı araç, Silifke ilçesi Kargıcak Mahallesi mevkiinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza anında bölgede kimsenin olmamasından dolayı araçta sıkışan şoföre kimse müdahale edemedi. Kazadan bir gün sonra bölgede zeytin bahçesi olan vatandaş, aracı ve şoförün cansız bedenini buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan 38 yaşındaki şoför Veli Çamoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.Çamoğlu'nun cesedi ambulansla Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.