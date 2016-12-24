24.12.2016 20:31:34

15 Temmuz'u kardan heykellerle anlattı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü ve sanatçı Cihan Oral (35), FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini kardan heykellerle anlattı.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü ve sanatçı Cihan Oral (35), FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini kardan heykellerle anlattı.Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenen kutup ayısını kardan heykele dönüştüren Oral, bu yıl da FETÖ terör örgütünün hain 15 Temmuz darbe girişimini anlattı. Tek başına 2 haftalık çalışmayla ayakkabı çekeceği ve kürekle kardan tank yapan, yanına tankın ezdiği otomobili yerleştiren Oral, tankın önüne de kendisini siper eden demokrasi kahramanını eline Türk bayrağı koyarak yerleştirdi.İkisu-Şiran karayolu kenarına yaptığı kardan heykeller hem köy sakinlerinin hem de yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, aynı alana Türkiye haritası, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve şehit olan vatandaşların heykellerini de yaptı.Yaz aylarında kamyonuyla çalışarak 3 çocuğuna bakan ve kış mevsimi nedeniyle işsiz kalan Oral, yalnızca heykel değil, resim ve 3 boyutlu heykel işiyle de kendi çapında ilgileniyor.Sanatıyla ilgili hiçbir eğitim almayan Oral, "Geçen yıl kutup ayılarını canlandırdık, bu yıl da 15 Temmuz hain darbe girişimini canlandırmayı düşündük. Böyle bir eser ortaya çıkardık. Tank yaptık, ezdiği otomobili yaptık, önüne yatan kahraman gencimizi yaptık. Karşısına darbenin yapıldığı yerde yaralanan kardeşlerimiz oldu, şehitlerimiz oldu, kabartama harita yaptık. 2 haftadır uğraşıyorum. Kabasını kürekle aldım, ince işçiliğini ayakkabı çekeceği ile yaptım" dedi.Tankın namlusunu su borusu kullanarak yaptığını anlatan Oral, "Borunun üzerine su dökerek karla kaplayıp buz haline getirdim. Fakat havaların ısınması nedeniyle biraz güçlük çektim" diye konuştu.Alanda ki heykellerin güneş nedeniyle erimemesi için kamufle ettiğini kaydeden Oral, "Buraya gelip fotoğraf çekilmek isteyenlerden tek rican eserlere fazla yaklaşmadan, zarar vermeden, emeğe saygı göstermek şartıyla izin veriyorum. Çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Gelip kolaylıklar dileyenler ve çok güzel olduğunu söyleyenler oluyor" ifadelerini kullandı."Allah'ım bir daha böyle bir hainlik göstermesin" diyerek darbe girişimine karşı tepkisini ortaya koyan Oral, "Bu hain darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.Darbe sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete çağrısı üzerine bu darbenin bastırıldığını kaydeden Oral, konuşması sırasında kazağının altında üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmedildiği tişörtünü gösterdi.Oral'ın çocukları ve köyün minik çocukları ise Oral'ın yaptığı Türkiye Haritasının önünde hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerini kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.