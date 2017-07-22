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15 Temmuz, Sudan'da da unutulmadı
23.07.2017 09:36:51

15 Temmuz, Sudan'da da unutulmadı

Hartum eyaletindeki Zeynel Abidin Kur'an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için bin hatim indirdi

Hartum eyaletine bağlı Bahri şehrindeki Zeynel Abidin Kur'an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini ve Türkiye'yi unutmadı.

Kursta hafızlık eğitimi gören yetim çocuklar, hain darbe kalkışması günü hayatını kaybedenlerin ruhuna bin hatim indirdi.

“ALLAH'IM TÜRKİYE'Yİ KORU”

Kurs Müdürü Muhammed Zeynel, yaptığı duayı, "Allah'ım, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a güç ver. Onları her türlü musibetlerden koru. Yaptıkları işlerde başarılar ver." diyerek tamamladı. 2_172

Hatim programına katılan Sudan Kabine İşleri Bakanı Ahmed Saad Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki büyük projelerinden dolayı Sudanlıların Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi. Ömer, okunan her hatmin 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna dokunacağını belirtirken, yetimlerin duasının tüm Türkiye'ye güç vereceğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ AYDIN: SUDANLILAR 15 TEMMUZ'U UNUTMADI

Kurstaki öğretmen ve öğrencilerin, Türkiye'nin yardımlarını unutmadıklarını aktaran Türkiye Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın da "Sudanlı kardeşlerimiz, günlerdir 15 Temmuz'u unutmadıklarını gösterdiler. Yetimlerimizin bu davranışı bizleri fazlasıyla duygulandırdı. Dualarıyla Türkiye'ye güç verdiler. Ülkemiz mazlum coğrafyalarda çalışmalarına devam ederken, karşılığında bu tarif edilemez hediyeleri alıyor." değerlendirmesinde bulundu.3_129


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