15.07.2017 14:04:15

15 Temmuz Şehitliği ziyaretçi akınına uğruyor

İstanbul Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği hain darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Edirnekapı Şehitliği içerisinde darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için yapılan 15 Temmuz Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar şehitliğe gelerek dualar etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.



15 Temmuz'da Saraçhane'de şehit olan İbrahim Yılmaz'ın babası da oğlunun mezarı başında dua etti. Kendisinin de o gece Saraçhane'de olduğunu ancak oğlunun şehitlik mertebesine ulaştığını belirten Ünal Yılmaz, "Mevlamıza hamd olsun bu şerefli unvanı peygamberimizden sonra en büyük unvanı bize buyurmuş oldular. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben dört çocuk babasıyım, İbrahim çocuklarımdan en küçük olanı. İbrahim her yönüyle mükemmel bir evladımdı. Bugüne kadar bizim evladımızdı, bundan sonra bütün ümmetin evladı olarak burada diğer kardeşleriyle beraber bulunmakta. Kendisi dünyada imamdı, bugün de aynı şekilde burada bulunanların önünde olduğu için onların da imamı olmuş oldu. Bu haliyle bunlar burada her şeyi anlatmaktalar. Böyle bir beklentim vardı bütün çocuklarım İslami ilimlerini almışlardı. Bunlar bir sonuç verecek diye düşünüyordum, İbrahim şehit oldu" ifadelerini kullandı.



İbrahim Yılmaz, "O gün ben de Saraçhane'deydim İbrahim benden daha öndeydi ben biraz gerideydim o daha gözü açık çıktı o şehit oldu biz olamadık. Allah devletimizi,milletimizi bu kafirlerin bu münafıkların bu yalancıların tuzağına düşürmesin. Allah onları Kahr ismiyle kahr-ı perişan eylesin. O FETÖ denen belaya soruyorum bizim neyimiz kayboldu? Biz hem dünyada hem de ahirette karlıyız. O hem dünyada rezil oldu hem de ahirette rezillerin rezili olacaktır" dedi.