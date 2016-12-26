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15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına yapılacak yardımlar ve isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi
27.12.2016 04:48:20

15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına yapılacak yardımlar ve isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi

15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olanların yakınlarına yapılacak yardımlar ile mahalle, cadde, meydan, okul, park ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesi işlemlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonuyla yapılmasına dair Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olanların yakınlarına yapılacak yardımlar ile mahalle, cadde, meydan, okul, park ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesi işlemlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonuyla yapılmasına dair Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde, terörle mücadele ve ülke savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerin kederlerini paylaşma ve destek olma amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar tarafından konut, arsa, kooperatif hissesi, devre mülk ve otomobil gibi ayni ve nakdi yardılar yapıldığı belirtildi. Ayrıca mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak, okul, havalimanı, park, askeri birlik, karakol ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınlarının her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etme, şehit yakınlarına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyeti yürütme, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Bu itibarla; sosyal yardımlar ile isim verme işlemlerinin kayıt altına alınarak bir bütünlük içinde yürütülmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar şehit yakınlarına yapacakları ayni ve nakdi yardımlar ile şehit isimlerinin verilmesi işlemlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon sağladıktan sonra yapacaklardır."
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