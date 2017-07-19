19.07.2017 15:27:52

15 Temmuz şehitleri için bin 600 kilometre pedal çevirdiler

15 Temmuz şehitleri için Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen bin 600 kilometrelik bisiklet turu Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi'nde son buldu. Bisikletçilerin 16 farklı şehitlikten getirdiği toprak meçhul asker mezarına döküldü.

1 Temmuz'da 15 Temmuz Şehitleri anısına Konya'dan yola çıkan 5 bisikletçi, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Tekirdağ üzerinden Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi'ne geldi. Bisikletçileri, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Kerim Yeşildağ ve sağlık çalışanları karşıladı. Tören öncesinde abideyi gezen protokol üyeleri ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dua edildi.



15 Temmuz şehitlerini anmak için 16 farklı şehitliklerden alınan topraklar, abidedeki meçhul asker mezarına protokol mensupları ve bisikletçiler tarafından törenle döküldü. Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Şehitliklerimizden aldığımız ve üzerlerinde şehitlerimizin de isimlerinin yazılı olduğu keselerimizi buradaki atalarımızın toprağıyla buluşturduk" diye konuştu.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diyerek, kesenin içindeki şehit mezarından alınmış toprağı meçhul askerin mezarına döktü. Tören, protokol üyelerinin şehit topraklarını meçhul asker mezarına dökmesiyle son buldu.