19.01.2017 13:45:47

15 Temmuz Şehitleri anısına veteranlar hentbol müsabakası

15 Temmuz Şehitleri anısına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Veteranlar Hentbol müsabakası düzenlenecek.

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15 Temmuz Şehitleri anısına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Veteranlar Hentbol müsabakası düzenlenecek.22 Ocak 2017 Pazar günü saat 13:00'da Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Veteranlar Hentbol Müsabakası öncesinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi.Basın toplantısına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdür Vekili Taner Şentürk, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı İsmail Karaca, Trabzon Hentbol İl Temsilcisi İskender Ayvaz ve eski Hentbolcu sporcular katıldı. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına organize edilecek olan Veteranlar Hentbol müsabakası öncesinde açıklamada bulunan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor süreçte şehitlerimizi unutmamak adına hentbol müsabakası düzenlemek istedik. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte şehitlerimizin anısına pazar günü saat 13.00'te 19 Mayıs Spor Salonu'nda eski hentbolcular ile bir araya gelerek bir hentbol müsabakası organize ettik. Bu organizasyona Trabzon'da ki bütün halkımız ve tüm sporseverler davetlidir. Trabzon bir spor şehri ve Trabzon'da uzun zamandan beri hentbol oynanmaktadır ve bu hentbol sporunda Trabzon'da görev almış, Süper Lig de ve Milli Takımlarda oynamış arkadaşlarımızda Samsun bölgesinde ki hentbolcu arkadaşlarımızda Trabzon'da böyle bir organizasyonu kendimize görev bildik. Çünkü ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte devletimiz bu ülkeyi hainlere böldürmeyecektir. Bizlerde Şehitlerimizi her platformda anmaya ve onların aileleri ile bir arada olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karaca da, "Ülkemiz şu anda çok zor bir süreçten geçiyor. İçte ve dışta hainlerimiz maalesef çok fazla ve istememekte şehit vermekteyiz. En son iki gün önce Trabzon'a bir şehidimiz geldi. Şehitlerimizin ve ailelerinin hatırlanması adına bir farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon yapıldı. Ben bu organizasyonu gerçekleştiren Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk olmak üzere katkısı olan bütün arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum ve bütün Trabzon halkını davet ediyoruz" şeklinde konuştu.