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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın trafiğe kapatılacak
14.07.2017 15:10:07

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 12.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.Kapama noktası: O-1 Güney otoyolu yolu Esentepe Otobüs Duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesine ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Avrupa Yakasından Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından F.S.M. Köprüsünü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolunu takip ederek Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası :Kuzey Transit Yoldan gelen akım - TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Yan yola verilecek, Yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası : D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası :Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü Üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D-100,

Kapama noktası: Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprü girişi - Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: D-100 Güney yolu,

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 Kuzeye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: D-100 Güney yol,

Kapama noktası : Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Libadiye Caddesi,Kapama noktası: Üsküdar Oymacı Sokak İle Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası : Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi-Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası :Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzeye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üsküdar Sahil Yolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

Kapama noktası :Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu,

Kapama noktası D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi,

Kapama noktası :Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

Kapama noktası : Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokaktan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Yunus Emre Sokak,

Kapama noktası Kandilli Göksu Caddesi İle Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu,

Kapama noktası : Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi - Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu,

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Güzeltepe Caddesi İle Çengelköy Caddesi Kavşağından Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Beylerbeyi Çamlıca Caddesi İle Abdullahağa Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: BEYLERBEYİ ESKİ ÇINAR SOKAK İLE ABDULLAHAĞA CADDESİ KAVŞAĞINDAN SAHİL İSTİKAMETİNE KAPATILACAKTIR.

ALTERNATİFİ: Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası :

KAPAMA NOKTASI: Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğt. ve Öğrt. Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti -Avrasya Tüneli - TEM Otoyolu,

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Şehitler Köprüsü istikametine kapatılacak, Balmumcu Kavşak'tan dönüş yaptırılıp ikinci - üçüncü köprü istikametine yönlendirilecek,

Kapama noktası :KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Sait Çiftçi katılım'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci - üçüncü köprüye yönlendirilecektir.

Not: 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü METROBÜS trafiğine de kapatılacaktır".


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