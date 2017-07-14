14.07.2017 10:30:26

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı!

143 darbeci hakkındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Aralarında köprüdeki askerleri yönetin komutanın da bulunduğu 135'i tutuklu 143 darbeci hakkında hazırlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı. İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi bulunuyor.



İşddianamede 318 müşteki yer alıyor.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişi şehit olmuştu. Olaylarda 7 darbeci ölmüştü. 34 şehit arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol arkadaşım" dediği Erol Olçok da var.



İddianamede darbe girişimi gecesi ilk etapta köprünün trafiğe kapatıldığı, ardından geçişlerin engellendiği belirtiliyor.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

İddianameye 15 Temmuz gecesi 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri de girdi. O görüntüler ilk kez yayınlanıyor.