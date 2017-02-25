25.02.2017 15:38:10

'15 Temmuz Şehidime Sahip Çık' spor turnuvası

Satranç, tenis, yüzme ve futbol dallarında 530 sporcunun katılacağı turnuvadan elde edilecek gelir, şehit ailelerine verilecek

Trabzon'da, "15 Temmuz Şehidime Sahip Çık" spor turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde Trabzon Valiliğinin organize ettiği turnuvanın Beşirli Tenis Kompleksi'nde düzenlenen açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un gençlere iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı bir nesil yetişmesi için bireylerin spor yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, bu tür organizasyonların gençleri spora yönlendirmek açısından önemli olduğunu belirtti.

Yücel Yavuz, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutlayarak, turnuvadan elde edilecek gelirin şehit ailelerine ulaştırılacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından turnuva, Vali Yavuz'un satranç müsabakasına start vermesiyle başladı.

"Sınırları Aşıyoruz" projesi kapsamında Batum'dan da 37 sporcunun katıldığı organizasyon, satranç, tenis, yüzme ve futbol dallarında gerçekleştirilecek.

Satranç ve tenis müsabakalarının Beşirli Tenis Kompleksi'nde, futbol maçlarının Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda, yüzme yarışlarının ise Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda toplam 530 sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceği turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

Müsabakalar sonunda düzenlenecek törenle, dereceye girecek sporculara kupa ve çeşitli ödüller verilecek.